Un nuovo abito firmato Jil Sander, denominato ‘129’, è stato recentemente testato da utenti reali che hanno condiviso le loro impressioni sull’esperienza di utilizzo. L’attenzione si concentra sulle caratteristiche del capo, senza analisi di stile o motivazioni di acquisto. La notizia si basa su testimonianze dirette di chi ha indossato l’abito, senza commenti su aspetti emotivi o di valore.

Un prezzo di 6,29€ per un capo firmato Jil Sander non è semplicemente una promozione aggressiva, ma rappresenta una violazione palese delle leggi economiche di base. Il costo medio di produzione, logistica e gestione di un abito di questo livello di qualità supera ampiamente tale cifra, rendendo l'offerta insostenibile per qualsiasi rivenditore onesto che operi nel mercato della moda di lusso.