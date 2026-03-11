Jay-Z e Taylor Swift sono i protagonisti della classifica annuale dei patrimoni nel settore musicale, con stime di 2,8 miliardi e 2 miliardi di dollari. La loro posizione ai vertici della lista evidenzia la forte presenza economica nel mondo dello spettacolo, confermando il ruolo di figure di spicco nel panorama musicale internazionale. La classifica si basa su dati ufficiali e valutazioni di mercato aggiornate.

La classifica annuale dei patrimoni globali colloca Jay-Z e Taylor Swift ai vertici della ricchezza nel settore musicale, con stime che indicano rispettivamente 2,8 miliardi e 2 miliardi di dollari. Mentre il rapper deve gran parte del suo successo a investimenti diversificati nei superalcolici e nell’intrattenimento, la popstar ha raggiunto la soglia del miliardo principalmente grazie al tour e alle royalties. Questi dati emergono da una valutazione complessiva che include anche altri artisti come Bruce Springsteen, Rihanna, Beyoncé e Dr. Dre, tutti posizionati nella fascia dei miliardari musicali. La lista generale dei più ricchi vede in cima Elon Musk con oltre 836 miliardi di dollari, seguito dai fondatori di Google e Amazon, ma è nel sottogruppo delle celebrità che si registrano i nomi di registi come Steven Spielberg e George Lucas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jay-Z e Taylor Swift: i nuovi re del miliardo musicale

