Fontana testimonial della Valle | Abbiamo enormi potenzialità

Il presidente della Provincia ha dichiarato che la Valtellina possiede grandi potenzialità e desidera promuoverla a livello internazionale. Questa affermazione è arrivata durante l’evento “Cuori Olimpici, Radici Alpine” dello scorso 7 novembre, organizzato per celebrare i campioni locali degli ultimi cento anni in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La manifestazione ha coinvolto vari protagonisti del territorio e ha sottolineato l'importanza della promozione sportiva e culturale.

"Voglio essere in prima fila per far conoscere la Valtellina nel mondo". Galeotto fu "Cuori Olimpici, Radici Alpine", l’evento della Provincia dello scorso 7 novembre dedicato a rendere omaggio ai campioni valtellinesi e valchiavennaschi degli ultimi 100 anni in vista di Milano Cortina 2026. In quell’occasione, la sera dopo la festa e dunque prima delle medaglie poi conquistate a Milano in febbraio, che l’hanno incoronata italiana più vittoriosa di sempre ai Giochi a cinque cerchi invernali ed estivi, venne formulata la proposta che ha portato all’ufficializzazione di ieri a Palazzo Muzio, in sala consiliare. Arianna Fontana ambassador della Valtellina nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontana testimonial della Valle: "Abbiamo enormi potenzialità" Articoli correlati Centri del riuso italiani, tra norme incerte e potenzialità enormiNegli ultimi anni il tema del riutilizzo ha conquistato spazio nel dibattito pubblico e nelle strategie europee dedicate alla gestione sostenibile... Conferenza stampa Spalletti post Juve Lazio: «Abbiamo fatto passi in avanti enormi, domani gli faccio un applauso per la mentalità e la reazione. Bisogna essere felici della pressione che abbiamo addosso»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fontana testimonial Argomenti discussi: Fontana testimonial della Valle: Abbiamo enormi potenzialità; Arianna Fontana diventa portabandiera della Valtellina. Prato della Valle, il blitz degli ambientalisti di Extintion Rebellion: tinta di verde l'acqua della fontana dell'Isola Memmia VIDEOPADOVA - Anche Padova è stata bersaglio stamattina (22 novembre) della mobilitazione del movimento ambientalista Extintion Rebellion che ha imbrattato con colorante verde l'acqua della fontana ... ilgazzettino.it