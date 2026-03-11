Festa delle Offerte di Primavera | PS5 con NBA 2K26 è imperdibile il prezzo crolla su Amazon ma bisogna fare in fretta

Durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, la PS5 con NBA 2K26 è offerta a un prezzo molto scontato, attirando numerosi acquirenti. La promozione è valida solo per un periodo limitato e si concentra principalmente sulla piattaforma di e-commerce. Gli utenti interessati devono agire rapidamente per assicurarsi l’acquisto prima che l’offerta finisca.

Le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon stanno attirando molta attenzione, soprattutto tra gli appassionati di videogiochi. Tra le offerte più interessanti spicca il bundle che unisce PS5 Slim e NBA 2K26, ora disponibile a un prezzo particolarmente aggressivo. Il pacchetto viene proposto a 449,98€, segnando il minimo storico sulla piattaforma e rappresentando un risparmio significativo rispetto al prezzo consigliato di 549,99€. Si tratta inoltre di un prezzo inferiore anche rispetto al più basso registrato negli ultimi 30 giorni, che era pari a 499€. Il bundle con PlayStation 5 e NBA 2K26 comprende tutto il necessario per iniziare immediatamente a giocare.