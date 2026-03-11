Ecco Mephisto Romanzo di una carriera

Ecco Mephisto, un romanzo che ripercorre la carriera di un attore. In scena si presenta come un uomo troppo umano, circondato da ambizioni e opportunismi, con sogni di gloria che sembrano alimentare la sua presenza. La narrazione si concentra sulla sua figura, evidenziando le sue caratteristiche e il suo percorso senza entrare in giudizi o analisi.

Umano, troppo umano. Come questo attore che se ne sta lì in mezzo, gonfio di ambizioni, opportunismi, sogni di gloria. Sentimenti che appartengono a tutti? Forse. Ma certo cambia la misura che ognuno di noi sceglie di dare al proprio compromesso morale. O almeno su questo continua ad interrogarci " Mephisto " di Klaus Mann, tormentatissimo secondogenito del Nobel. Che nel 1936 pubblicò in fuga ad Amsterdam la parabola esistenziale di un artista che scende a patti con sé stesso e le proprie idee pur di avere successo. Che poi all’epoca significava scendere a patti con il nazismo. Ritratto al vetriolo. In cui non era difficile riconoscere l’ex-cognato Gustaf Gründgens, per alcuni anni sposato alla sorella Erika. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

