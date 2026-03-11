Dolce & Gabbana Portofino | pelle calzata e stile italiano

Dolce & Gabbana ha lanciato la nuova collezione Portofino, caratterizzata da calzature in pelle che uniscono stile italiano e cura nei dettagli. La linea si distingue per la qualità dei materiali e il design ricercato, pensato per chi cerca un prodotto che unisca eleganza e praticità. L'azienda specifica che l'articolo include link di affiliazione, con possibili commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Vitello e dettagli bigalvanici: l'estetica della firma D&G. L'essenza del materiale e la finitura metallica. La sneaker 'Portofino Saint Tropez' si distingue per l'utilizzo di una pelle di vitello di alta qualità, scelta tipica dell'alta moda italiana per garantire morbidezza e durata. Il punto focale del design risiede nella targhetta logata, realizzata con un processo di rivestimento bigalvanico che conferisce un aspetto metallico distintivo.