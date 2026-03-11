Curve e top da 1,3 cm | la rivoluzione per bagni piccoli

La collezione Fusion di Arbi Arredobagno introduce curve e top da 1,3 centimetri, pensati specificamente per ottimizzare gli spazi dei bagni di dimensioni ridotte. I nuovi elementi combinano funzionalità e design, con un’attenzione particolare alle linee fluide che migliorano l’estetica e l’utilizzo degli ambienti più compatti. La proposta si rivolge a chi desidera rinnovare il bagno senza sacrificare spazio e stile.

La collezione Fusion di Arbi Arredobagno ridefinisce lo spazio bagno attraverso l'eleganza delle curve. Basi dalle linee morbide e terminali ridotti ottimizzano gli ambienti compatti senza sacrificare lo stile. Questa nuova proposta unisce funzionalità e estetica, offrendo soluzioni progettuali che riducono gli ingombri. Le forme arrotondate eliminano spigoli pericolosi e migliorano la fruibilità dei vani stretti. L'approccio progettuale si concentra sulla riduzione della profondità dei mobili per guadagnare metri quadrati utilizzabili. La scelta delle curve non è solo decorativa ma risolve problemi pratici di passaggio in bagni piccoli. Progettazione delle basi curve e gestione degli spazi.