Un atleta guida nello sci alpino accompagna e supporta sciatori ipovedenti o ciechi durante le discese, fornendo indicazioni e assistenza in tempo reale. In questa esperienza, il guidatore comunica con parole e segnali, aiutando a orientarsi e affrontare le piste. La sua presenza è fondamentale per garantire sicurezza e autonomia a chi ha limitazioni visive, permettendo loro di vivere l’esperienza dello sci.

Cioè chi scende davanti a sciatrici e sciatori ipovedenti o ciechi, raccontato da uno che partecipa alle Paralimpiadi di Milano Cortina Nella categoria vision impaired dello sci paralimpico atlete e atleti ipovedenti o ciechi non gareggiano da soli, ma preceduti in pista da un atleta guida che dà loro indicazioni e, se le cose vanno bene, vince anche lui (o lei) una medaglia. In discesa libera e Super-G alle Paralimpiadi si superano i 100 chilometri orari, mentre negli slalom le porte sono molto vicine e i cambi di direzione costanti. In tutti i casi ci dev’essere grande fiducia tra atleti e guide, che devono dare informazioni chiare e scendere con il ritmo giusto, per non rischiare di distanziarsi troppo, o al contrario di rallentare gli atleti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa fa, e soprattutto cosa dice, un atleta guida nello sci alpino

Articoli correlati

"Cosa fa male davvero": Angelina Mango dice finalmente la verità su cosa l’ha fatta ammalareMentre Angelina Mango si prepara a tornare con il tour 'Nina canta nei teatri', a più di un anno dallo stop, affida ai fan una lunga lettera.

Rassat vince lo Slalom maschile di Gurgl | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Altri aggiornamenti su Cosa fa e soprattutto cosa dice un...

Discussioni sull' argomento Alessia Rosolen; Nouvelle Vague è un bell’omaggio a Godard. Ma non è molto più di questo; Intelligenza artificiale in guerra: cosa fa già e cosa potrà fare (se non la fermiamo); Cari adulti, lo sport è palestra di relazioni, per i più giovani ma anche per voi.

Cosa fa davvero bene alla pelle? Dormire, mangiare sano, fare sesso, viaggiare…Parliamo di cosa fa bene alla pelle. Quando sanno che sono una beauty editor, in genere le signore mi chiedono consigli sui cosmetici da utilizzare. Più sono avanti con l'età, più si appassionano ... vanityfair.it

Perché la metà degli italiani non va più a votare Cosa si nasconde dietro le riforme come il Premierato e l’Autonomia Differenziata Da giovedì 19 marzo, la Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano presenta: "Democrazia e Potere. La crisi delle democ - facebook.com facebook

Cosa è l’ #Ets, che l’Italia chiede di sospendere e l’Ue vuole rivedere x.com