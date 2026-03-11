Un uomo afferma che con sopracciglia più folte si sente meglio e che, avvicinandosi ai 35 anni, ha raggiunto una maggiore serenità. La sua opinione si basa sulla percezione di un miglioramento nell’aspetto e nell’autostima, senza riferimenti a interventi o trattamenti specifici. La riflessione invita a considerare come il cambiamento dell’aspetto possa influire sulla percezione di sé stessi.

Le sopracciglia folte ci rendono migliori? Avvicinandomi ai trentacinque anni ho conquistato una certa serenità. So cosa mi piace, e mi piace quello che so. Anche se ho gettato fondamenta abbastanza solide, ci sono però ancora alcune crepe, ansie minime che non riesco a scrollarmi di dosso, forse perché sono un millennial, e abbiamo le nostre tipiche afflizioni generazionali. Di tanto in tanto, il nervosismo si manifesta con un pizzicore alle dita. I polpastrelli, come minuscole scavatrici, mi camminano sulla fronte e strappano i peli uno ad uno. Si fermano solo dopo aver prelevato qualcosa di abbastanza spesso e folto da evocare una vittoria di Pirro (e la stessa cosa sarebbe potuta succedere sul mio cuoio capelluto; quindi, la calvizie genetica si è rivelata un'inaspettata benedizione). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con le sopracciglia più folte qualunque uomo sta meglio

Articoli correlati

Leggi anche: Microblading uomo: perché sempre più uomini scelgono di rifarsi le sopracciglia

Leggi anche: Sopracciglia perfette con il microblading pelo a pelo: a chi sta bene davvero?

Laminazione Sopracciglia su un uomo Sì e l'effetto è wow!

Una selezione di notizie su Con le sopracciglia più folte qualunque...

Sopracciglia naturalmente più folte e compatte. Il segreto è un siero che non lascerai piùUno dei dettagli (importantissimi) capaci di ridefinire uno sguardo, di renderlo più intenso, profondo e affascinante sono le sopracciglia. Forma e cura, infatti, possono fare molta differenza su un ... dilei.it

Sopracciglia: è l’ora del browtoxIl segreto per ringiovanire i lineamenti con l’aiuto delle sopracciglia è lavorare sulla loro forma di partenza senza stravolgerla. «La brow shape, la forma delle sopracciglia, è fondamentale e va ... donnamoderna.com