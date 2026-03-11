Come dichiarare in GPS un servizio svolto con cattedra mista su materia e sostegno?

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 9 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, per discutere delle modalità di dichiarazione in GPS di un servizio svolto con cattedra mista su materia e sostegno. La conversazione ha approfondito le procedure e le modalità operative per la compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel question time del 9 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è fatto il punto sulle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Durante la diretta sono stati affrontati i principali dubbi degli aspiranti docenti in vista della scadenza del 16 marzo, termine entro il quale è possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.