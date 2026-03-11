Come back alla Terrazza Martini

La Terrazza Martini riapre il suo Venerdì unico con l’evento “Come back”, offrendo un Apericena a buffet a 20 euro e drink su prenotazione. L’appuntamento è previsto ogni venerdì a partire dalle 21, con la possibilità di partecipare prenotando il proprio drink. L’iniziativa si svolge nella location nota per l’atmosfera suggestiva e il panorama sulla città.

Torna il Venerdì unico della Terrazza 2.0.Ti aspettiamo per un Apericena a Buffet a 20 euro con Drink su prenotazione! Dalle 21.00, lasciati conquistare da un ambiente raffinato e elegante, perfetto per staccare la spina e goderti momenti in buona compagnia.Il nostro buffet e il tuo drink.