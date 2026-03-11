Chi prende il posto di Massimiliano Ossini Unomattina chi guiderà l’edizione estiva

La Rai sta definendo i programmi per l’estate e tra riunioni interne e voci di corridoio si fanno sempre più chiare le decisioni sui conduttori di Unomattina. La trasmissione cambierà volto durante la stagione estiva, con un nuovo volto che prenderà il posto di Massimiliano Ossini. Le scelte riguardano anche altri aspetti della programmazione e vengono discusse all’interno dell’azienda.

La Rai continua a lavorare alla definizione dei palinsesti estivi, e tra riunioni interne e indiscrezioni che trapelano dagli ambienti televisivi emergono le prime indicazioni sulle scelte che caratterizzeranno la prossima stagione. In queste settimane, a pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo, i vertici dell’azienda pubblica stanno valutando con attenzione i nomi su cui puntare per i programmi della mattina, uno spazio strategico della programmazione estiva. >> Brutte notizie per Gerry Scotti e il pubblico: la decisione Mediaset sulla Ruota della fortuna L’obiettivo, secondo quanto filtra da Viale Mazzini, sarebbe quello di puntare su volti riconoscibili ma allo stesso tempo freschi, capaci di garantire continuità con le edizioni precedenti e di mantenere alto l’interesse del pubblico anche nei mesi più caldi dell’anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Un Posto Al Sole Anticipazioni: Chi Guiderà I Cantieri?Scopri cosa accade dopo l’aggressione di Gennaro ad Antonietta a Un posto al sole e quali nuovi scenari si aprono tra fughe disperate radio e... Leggi anche: Grande Fratello Vip, chi prende il posto di Signorini: i 7 nomi