Massimo Borgnis ha assunto il ruolo di direttore responsabile di Chi, sostituendo Alfonso Signorini, e ora ricopre anche la posizione di direttore editoriale. La notizia è stata annunciata senza indicare modifiche nelle linee editoriali o nella gestione del magazine. Nessun altro dettaglio sui cambiamenti o sui motivi della nomina è stato reso noto.

L'attuale direttore responsabile di Chi, Massimo Borgnis adesso è anche direttore editoriale al posto di Alfonso Signorini Massimo Borgnis, direttore di Chi già da anni, adesso ricoprirà il doppio ruolo, anche quello editoriale, al posto di Alfonso Signorini che, nel precedente numero, ha annunciato le sue dimissioni. I lettori avevano un rapporto confidenziale con il conduttore, scrivevano lettere personali e a ciò Signorini rispondeva con lunghi editoriali. Adesso questo compito toccherà a Borgnis che spera di riuscire a costruire lo stesso legame con i lettori. Chi, Borgnis ai lettori: “Mi auguro di poter instaurare con voi, cari lettori, lo stesso rapporto diretto e confidenziale che avevate con Alfonso” Nella lunga lettera pubblicata da Borgnis si legge: “Care lettrici, cari lettori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chi, Borgnis prende il posto di Signorini ma non ci saranno cambiamenti

Articoli correlati

Leggi anche: Grande Fratello Vip, chi prende il posto di Signorini: i 7 nomi

GF Vip, chi prende il posto di Alfonso Signorini? I sette nomiGF Vip e Alfonso Signorini sono le due parole che, nelle ultime ore, hanno acceso la curiosità del pubblico.

Una raccolta di contenuti su Chi Borgnis prende il posto di...

Temi più discussi: Perché Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di Chi; Alfonso Signorini ha lasciato la direzione del settimanale Chi, dopo 20 anni; Dopo lo scandalo, Alfonso Signorini dice addio ai lettori di Chi: è il momento di farlo; Out Signorini: adesso via i reggenti, i parenti, gli amici, la Gina e chi garantisce il suo sistema - Gabriele Parpiglia.

È finita l’epoca di Alfonso Signorini a Chi, il direttore Massimo Borgnis: Gli sono gratoSi è chiusa ufficialmente l'epoca di Alfonso Signorini nel settimanale Chi, non è più il direttore editoriale. Il direttore responsabile Massimo Borgnis ha pubblicato oggi un editoriale con il quale ... fanpage.it

Cambio al vertice del settimanale Chi, Borgnis su Signorini: Amico prezioso al quale devo eterna gratitudineCambio al vertice, ma nel segno della continuità. Dopo l’addio di Alfonso Signorini alla direzione editoriale del settimanale Chi, annunciato la scorsa settimana, è Massimo Borgnis a prendere ... today.it

“Aiutateci a ritrovare Jorge”: I familiari in Spagna sono molto preoccupati dopo aver perso i contatti con lui dall’1 febbraio. Si è allontanato da Firenze con una Toyota Corolla bianca. Qualcuno lo ha incontrato o ha sue notizie Questa sera c'è "Chi l'ha visto", - facebook.com facebook

Alcuni avranno semplici amichevoli, ma c'è chi si gioca un trofeo, come Lautaro con l'Argentina e chi l'accesso al Mondiale. La preoccupazione è soprattutto per chi rischia di giocare su attuali infortuni e per chi potrebbe tornare con un'enorme delusione da x.com