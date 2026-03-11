capelli ricci expensive con questo olio di oribe

Oribe ha aggiornato la sua collezione Eternal Curls, introducendo un nuovo prodotto arricchito con 17 oli botanici. La linea, nota per i suoi capelli ricci definiti e lucenti, si arricchisce di questa novità che promette di nutrire e domare i ricci più difficili. La presentazione avviene attraverso un comunicato ufficiale che descrive le caratteristiche del prodotto e gli ingredienti principali.

Così, dopo che i social hanno sdoganato l'expensive blonde e expensive brunette, la linea Eternal Curls Collection di Oribe eleva anche i capelli ricci e li fa diventare «expensive». Dalle alte prestazioni e un packaging luxury verde smeraldo, la collezione si compone di dodici prodotti progettati per nutrire, definire e celebrare i ricci in tutte le loro forme. Novità nella Eternal Curls Collection, è Eternal Curls Polish & Protect Oil, scelto per la cover beauty di Vanity Fair in edicola. Formulato specificamente per ricci e boccoli, contiene una miscela speciale di 17 oli botanici nutrienti e setificanti, tra i quali olio di ricino, di nocciolo di albicocca e di cocco per nutrire tutti i tipi di ricci, da 2A a 4 C (quindi dai capelli mossi fino ai ricci molto stretti). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

