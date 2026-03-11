Bce | Appia e Pontes la rivoluzione dei pagamenti digitali

La Banca centrale europea ha annunciato l’avvio di Appia, un progetto che mira a sviluppare un sistema di pagamenti digitali tramite l’uso di asset tokenizzati in euro. L’obiettivo è creare un nuovo ecosistema finanziario più efficiente, coinvolgendo le infrastrutture e le tecnologie legate ai pagamenti digitali. La decisione si inserisce in un piano più ampio di innovazione nel settore finanziario europeo.

La Banca centrale europea ha varato ufficialmente l’iniziativa Appia, un programma strategico volto a costruire un ecosistema finanziario basato su asset tokenizzati in euro. Questa infrastruttura mira a sfruttare la tecnologia dei registri distribuiti per armonizzare il mercato europeo e rendere più efficienti i pagamenti all’ingrosso. L’annuncio giunge mentre si avvicina il lancio di Pontes, previsto per il terzo trimestre del 2026, che fungerà da ponte tra le reti esistenti e i servizi TARGET dell’Eurosistema. Entro il 2028 dovrebbe essere disponibile un modello operativo completo con raccomandazioni e principi guida per questo nuovo sistema monetario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

