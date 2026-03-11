Appuntamento con la fotografia

Stasera si terrà un evento dedicato alla fotografia con la presenza di due soci dell'APS Circolo Fotografico Veronese, noti per la loro attività sul territorio. L’appuntamento prevede esposizioni e interventi di questi artisti, che presenteranno alcune delle loro opere più recenti. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso una sede ancora da definire.

Una serata che vedrà la partecipazione di due tra i più prolifici soci dell'APS Circolo Fotografico Veronese. Patrizia Sonato proporrà i suoi lavori dedicati ai luoghi che vive ogni giorno: strade, piazze, paesaggi e dettagli ricordandoci come sia possibile scoprire quanta bellezza ci circonda.