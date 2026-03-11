Ammoniti 5 giovani per persecuzioni a un ragazzino a Perugia | cosa hanno fatto

Cinque giovani sono stati ammoniti dal Questore di Perugia in seguito a episodi di persecuzione nei confronti di un coetaneo. Le misure preventive sono state adottate per interrompere le vessazioni e tutelare il ragazzo coinvolto. L'intervento si è reso necessario dopo segnalazioni e accertamenti sulle condotte dei giovani.

Cinque provvedimenti di ammonimento nella provincia di Perugia. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti giovani accusati di aver vessato un coetaneo, con l’obiettivo di interrompere una spirale di violenza e disagio giovanile. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione è stata avviata dopo che un minore si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di una città della provincia di Perugia lo scorso ottobre. Il ragazzo ha denunciato di essere vittima, dall’inizio dell’anno scolastico, di comportamenti persecutori da parte di un gruppo di coetanei durante il tragitto casa-scuola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

