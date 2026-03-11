Alta Valtellina in lutto per la scomparsa di Cristina?Colturi morta a Tenerife a 28?anni

L’Alta Valtellina piange la scomparsa di Cristina Colturi, 28 anni, deceduta a Tenerife durante un volo in parapendio. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari e amici, che si sono stretti nel cordoglio. La giovane donna era originaria della zona e la sua morte è avvenuta in un incidente avvenuto durante l’attività di volo.

L'Alta Valtellina è scossa dalla notizia della morte di Cristina?Colturi, 28?anni, deceduta a Tenerife in seguito a un tragico incidente mentre volava in parapendio. La famiglia di Cristina – il padre Remo?Colturi e la madre Angelica?Luraghi – è originaria di Valdisotto seppur residente nel.