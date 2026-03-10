Un tumore scoperto così L’attrice italiana sciocca tutti | annuncio doloroso I sintomi

L’attrice italiana ha condiviso pubblicamente di aver scoperto di avere un tumore all’endometrio durante un evento dedicato alla prevenzione. Ha spiegato di aver notato alcuni sintomi e di aver deciso di sottoporsi a controlli che hanno portato alla diagnosi. L’evento si è svolto in un contesto pubblico, attirando l’attenzione sulla sua esperienza.

La famosa attrice italiana ha riferito pubblicamente la propria esperienza legata al tumore dell’endometrio nel corso di una giornata dedicata alla prevenzione. L’incontro si è svolto il 7 marzo presso l’ ospedale Andrea Tortora di Pagani, in concomitanza con iniziative connesse alla Giornata Internazionale della Donna. L’attrice ha utilizzato la sua testimonianza per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione oncologica e dei controlli periodici. L’attrice svela la diagnosi dolorosa. Nel suo intervento, l’attrice ha dichiarato: “Ho scoperto di avere questo tumore per puro caso. Ho sempre creduto nella prevenzione, perché per prendersi cura di sé stesse è fondamentale amarsi, per poter amare tutto ciò che ci circonda”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

