Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono state annunciate diverse novità: alcune squadre hanno comunicato i risultati delle ultime partite, altri club hanno ufficializzato nuovi acquisti e i dirigenti hanno presentato i programmi per le prossime settimane. Le notizie riguardano anche gli infortuni dei giocatori e le decisioni del direttore sportivo su eventuali cambiamenti nella rosa. L'intera giornata è stata ricca di aggiornamenti dal massimo campionato italiano.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato Mani Ricci, tutta l’Inter convinta dell’errore arbitrale sul rigore non concesso:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO Tutto quello che riguarda Ultime Notizie Serie Discussioni sull' argomento Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO; Diretta Genoa-Roma, oggi Serie A. Live risultato, classifica e aggiornamenti; Le partite di oggi: è il giorno del derby. Si gioca anche in Liga, Ligue 1 e Bundesliga; Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese. Napoli-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notiziePossibile punto di svolta in ottica qualificazione Champions. Protagonista in positivo il Napoli, sempre più terzo in classifica grazie ... msn.com Settimo giorno di conflitto in Iran: gli aggiornamenti dalla guerra dopo l'attacco di Usa e Israele con le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo, in tempo reale. L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei su Teheran, in quella che ha descritto come - facebook.com facebook Oggi la ripresa a Castel Volturno, ci sono due buone notizie per Conte. Rientrano McTominay e Lobotka Dopo tre giorni di meritato riposo, il Napoli riprende gli allenamenti e si prepara al rush finale di stagione. Oggi gli azzurri tornano in campo per lavorare x.com