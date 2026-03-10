Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Da calcionews24.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Serie A sono state annunciate diverse novità: alcune squadre hanno comunicato i risultati delle ultime partite, altri club hanno ufficializzato nuovi acquisti e i dirigenti hanno presentato i programmi per le prossime settimane. Le notizie riguardano anche gli infortuni dei giocatori e le decisioni del direttore sportivo su eventuali cambiamenti nella rosa. L'intera giornata è stata ricca di aggiornamenti dal massimo campionato italiano.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato Mani Ricci, tutta l’Inter convinta dell’errore arbitrale sul rigore non concesso:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie serie a tutte le novit224 del giorno sul massimo campionato italiano
© Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

Video ? GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

Tutto quello che riguarda Ultime Notizie Serie

Discussioni sull' argomento Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO; Diretta Genoa-Roma, oggi Serie A. Live risultato, classifica e aggiornamenti; Le partite di oggi: è il giorno del derby. Si gioca anche in Liga, Ligue 1 e Bundesliga; Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese.

Napoli-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notiziePossibile punto di svolta in ottica qualificazione Champions. Protagonista in positivo il Napoli, sempre più terzo in classifica grazie ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.