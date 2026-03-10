Tango contro la guerra | il flashmob rosso che unisce Imperia

Nel pomeriggio di oggi, sul lungomare del Prino a Imperia, si è svolto un flashmob di tango che ha attirato l’attenzione dei passanti. Centinaia di persone si sono riunite per ballare insieme, creando un momento di danza collettiva. L’evento, denominato “Tango contro la guerra”, ha trasformato temporaneamente l’area in un’installazione di protesta pacifica. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Un pomeriggio di danza ha trasformato il lungomare del Prino a Imperia in una scena di protesta pacifica, dove passi di tango hanno sostituito la violenza. L’iniziativa, promossa da Casa de Tango by Etnotango Imperia, si è svolta domenica scorsa con un messaggio chiaro: no alla guerra e alla violenza, sì all’amore e alla pace. L’evento ha attirato una folla numerosa nel grande parcheggio gratuito fronte mare, situato quasi di fronte al ristorante Da Lucio – Le Casette di via Lamboglia. I partecipanti, riuniti alle 15:00, hanno indossato abiti rossi e scarpe adatte alla strada per trasformare gli spazi pubblici in una pista aperta. La danza come linguaggio universale contro l’indifferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

