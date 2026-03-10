Stasera a letto tardi streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 10 marzo 2026, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Stasera a letto tardi, lo show condotto dai The Jackal con un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati. Ma dove vedere lo show in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento in prima visione su Rai 2 il 10 marzo 2026 con la seconda puntata alle ore 21.20. Alla conduzione i The Jackal. 🔗 Leggi su Tpi.it

