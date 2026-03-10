Un'analisi delle dichiarazioni recenti rivela che, dopo undici giorni dall'inizio di un attacco, un ex presidente ha affermato che l'operazione sta per concludersi. Solo pochi ritengono che una guerra possa durare pochi giorni, mentre altri si riferiscono a un episodio passato, durato dodici giorni, avvenuto l'anno precedente. La discussione si concentra su quanto tempo siano effettivamente durate queste missioni.

Ora che Donald Trump ha detto che l’attacco all’Iran sta per finire, undici giorni dopo l’inizio, bisogna essere degli ottimisti per compararlo alla cosiddetta Guerra dei dodici giorni, nel giugno dell’anno scorso. Intendo che bisogna essere proprio ottimisti per usare diciture come “Guerra dei dodici giorni”: presuppongono infatti che l’evento bellico sia stato circoscritto a quel breve lasso di tempo e che quanto si sta svolgendo adesso sia un conflitto nuovo e differente, magari una Guerra degli undici giorni. Bisogna essere forsennati come bambini capricciosi e superficiali come influencer imbizzarriti, bisogna insomma vivere al tempo di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Solo forsennati e superficiali pensano che una guerra possa durare qualche giorno

