Scuola di Seduzione | il trailer ufficiale svela il ritorno al cinema di Carlo Verdone

Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Scuola di Seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone. La pellicola rappresenta il ritorno del regista romano alla regia cinematografica dopo un periodo di assenza. Il trailer mostra alcune scene e anticipazioni della trama, suscitando l’interesse del pubblico. La data di uscita del film è prevista nelle sale italiane nei prossimi mesi.

Paramount+ ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Scuola di Seduzione, l'attesissimo nuovo lungometraggio che segna il ritorno di Carlo Verdone alla regia cinematografica. Il film esplora la realtà contemporanea, dove innamorarsi, tradirsi o lasciarsi avviene sempre più spesso attraverso la mediazione algoritmica dell'intelligenza artificiale. Al centro della trama troviamo sei personaggi, uniti da profonde insicurezze e fragilità affettive, che decidono di affidarsi a una love coach per tentare di dare una direzione alle proprie esistenze. Tra chi cerca disperatamente l'amore, chi tenta di salvarlo e chi resta ancorato ai fantasmi del passato, il racconto si preannuncia come un mosaico di emozioni autentiche.