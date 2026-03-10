Un abito midi della linea Roland Mouret, realizzato in tessuto stretch con scollo a sirena, è disponibile al prezzo di 52,99 euro. L’articolo include un avviso di trasparenza relativo a link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La comunicazione riguarda un prodotto di moda in vendita online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La magia del tessuto: come la viscosa stretch modella la figura. L’analisi tecnica di questo capo inizia necessariamente dalla composizione del materiale, che definisce l’intera esperienza d’uso. Il tessuto è una maglia mista a base di viscosa con proprietà elastiche, un accostamento che nel settore della moda rappresenta uno standard per gli abiti aderenti. La viscosa, derivata dalla cellulosa vegetale, offre quella morbidezza e quel “caduto” naturale che il cotone grezzo non possiede, mentre l’aggiunta di fibre sintetiche elastiche conferisce la necessaria ricomprensione per seguire le curve del corpo senza opprimere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Mouret Abito Midi: Sirena stretch a 52,99€

