Quello che le Beatrici non dicono di Stefano Benni Reading giovedì 12 marzo alla Cisl

Giovedì 12 marzo si terrà un reading alla Cisl di Parma Piacenza dedicato a Stefano Benni, intitolato

CISL Parma Piacenza, con il Coordinamento Donne e Politiche di Genere ed in collaborazione con la Compagnia Teatromusica, organizza un evento speciale dedicato alle donne e all’invincibile fantasia di Stefano Benni. Parole e musica per dare voce a quelle 'Beatrici' che hanno ancora molto da raccontare. Qualcuno potrebbe chiedere: perché un autore uomo celebrare la Festa della Donna? La risposta sta nel fatto che la lotta per la parità non è un "circuito chiuso" per sole donne, e l'8 marzo non deve diventare un ghetto culturale dove si applicano quote rosa automatiche anche nella scelta degli autori, e sta nella capacità di Stefano Benni di spogliare la realtà dai suoi stereotipi attraverso il surrealismo e l’ironia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Oroscopo Branko giovedì 12 febbraio 2026: cosa dicono le stelle segno per segnoL’oroscopo di giovedì 12 febbraio di Branko, che offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, analizzando aspetti legati all’amore, al...

Oroscopo Branko giovedì 5 marzo 2026: cosa dicono le stelle segno per segnoL’oroscopo di giovedì 5 marzo di Branko, che offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, analizzando aspetti legati all’amore, al lavoro,...

Tutto quello che riguarda Stefano Benni

Quello che le Beatrici non dicono di Stefano Benni. Reading giovedì 12 marzo alla CislCISL Parma Piacenza, con il Coordinamento Donne e Politiche di Genere ed in collaborazione con la Compagnia Teatromusica, organizza un evento speciale dedicato alle donne e all’invincibile fantasia di ... parmatoday.it

Biografia di Stefano BenniScrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo, Stefano Benni è autore di vari romanzi e racconti di successo come Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia dei celestini, Baol, ... movieplayer.it