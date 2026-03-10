Meteo Roma del 10-03-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni meteo indicano che nel Nord Italia i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno stabili, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà moderato, con raffiche più intense nelle zone di montagna. Le condizioni meteorologiche appariranno quindi abbastanza tranquille per tutta la regione.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni.