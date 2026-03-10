Il rappresentante di un paese ha dichiarato che non ci sono intenzioni di favorire la dissoluzione dell’Iran. Ha inoltre espresso preoccupazione per l’assenza di un piano condiviso volto a mettere rapidamente fine al conflitto attualmente in corso, evidenziando la difficoltà di trovare una soluzione convincente. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di un approccio coordinato per risolvere la crisi in atto.

“Siamo preoccupati dal fatto che apparentemente non esista un piano comune su come porre rapidamente fine a questa guerra in modo convincente”. È stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a suonare il campanello d’allarme in una conferenza stampa tenuta al termine del colloquio telefonico con la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Keir Starmer. Il leader di Berlino ha specificato: “Non abbiamo alcun interesse alla dissoluzione dell’integrità territoriale dell’Iran, della sua sovranità o della sua sostenibilità economica. Uno scenario simile a quello che abbiamo visto in Libia, Iraq o altri Stati della regione danneggerebbe tutti noi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Merz: “non abbiamo interesse alla dissoluzione dell’Iran”

Articoli correlati

«Dobbiamo prepararci alla dissoluzione dell’Unione europea»Economista con uno sguardo filosofico e umanistico (si è dottorato con una tesi sul rapporto tra Heidegger e Marx nella genealogia metafisica della...

Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter…»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Merz non abbiamo interesse alla...

Temi più discussi: Germania e Spagna, posizioni diverse sulla crisi iraniana, ma netto no alla guerra; Iran, Trump minaccia l’embargo alla Spagna. L’UE: USA rispettino l’accordo sui dazi, siamo pronti ad agire; Sanchez replica a Trump e dà una scossa all'Europa: No a un'obbedienza cieca e servile; Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti.

Trump minaccia la Spagna e deride il Regno Unito sotto gli occhi di Merz: Non ci hanno fatto usare le loro basiLa ritorsione per la mancata collaborazione nei raid contro l'Iran: Stop a tutti i rapporti commerciali con Madrid. E poi sfotte Starmer: Non abbiamo Churchill. E le ipotesi sul dopo regime, veto ... dire.it

Iran, Meloni: Italia non in guerra. Con Macron, Merz e Starmer per evitare escalationLa Premier italiana Giorgia Meloni ha confermato la posizione del Paese rispetto al conflitto in Medio Oriente e non solo. newsmondo.it

"Non abbiamo interesse in una guerra infinita", cosa ha detto in una conferenza stampa a #Berlino, il cancelliere tedesco Friedrich #Merz riguardo alla guerra in #Iran - facebook.com facebook

"Non abbiamo interesse in una guerra infinita", cosa ha detto in una conferenza stampa a #Berlino, il cancelliere tedesco Friedrich #Merz riguardo alla guerra in #Iran x.com