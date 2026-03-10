Libano residenti di in villaggio bombardato ai funerali di un concittadino

Decine di residenti del villaggio cristiano libanese di Alma al-Shaab, situato al confine con Israele, sono stati evacuati e si sono radunati in una chiesa alla periferia di Beirut per partecipare ai funerali di un loro concittadino ucciso in un attacco israeliano. L’evento si è svolto nel contesto di tensioni nella regione e ha coinvolto persone del villaggio, che hanno celebrato le esequie in modo collettivo.

Decine di residenti del villaggio cristiano libanese di Alma al-Shaab al confine con Israele sono stati evacuati e si sono riuniti in una chiesa alla periferia di Beirut per celebrare le esequie di un loro concittadino ucciso in un attacco israeliano. La missione Unifil delle Nazioni Unite ha aiutato quasi 100 residenti a lasciare la località martedì mattina presto, l'ultimo gruppo di persone, che per giorni ha cercato di resistere nonostante le ostilità in corso tra Israele e Hezbollah. Oltre 600mila libanesi sono state sfollati quando Israele ha chiesto ai residenti del sud del paese dei cedri di fuggire verso nord.