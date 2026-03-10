Le prime pagine di oggi riportano la telefonata tra Trump e Putin, il missile iraniano che ha colpito la Turchia e le variazioni del prezzo del petrolio. Sono presenti anche aggiornamenti su altri eventi di rilievo internazionale. La giornata si apre con notizie che riguardano interessi e tensioni tra diversi paesi.

La telefonata fra Trump e Putin, il missile iraniano sulla Turchia, il prezzo del petrolio, e il referendum sulla magistratura Quasi tutti i giornali seguono in apertura ancora le notizie sulla guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran, e le notizie principali su cui si concentrano i titoli di oggi sono la telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin nella quale Trump avrebbe detto che la guerra è quasi finita, il missile iraniano abbattuto dalla NATO sulla Turchia, e le conseguenze del conflitto sul prezzo del petrolio e sull’economia mondiale. Qualche giornale apre invece sulla campagna per il referendum sulla... 🔗 Leggi su Ilpost.it

