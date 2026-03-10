La scorsa settimana, Jack Vanore ha condiviso sui social di essere stato coinvolto in un incidente stradale che gli ha provocato un forte impatto psicologico. Dopo l’accaduto, ha commentato che tutto può cambiare in una frazione di secondo. Le sue parole riflettono la delicatezza della situazione e la presa di coscienza di quanto un episodio simile possa influenzare la vita di una persona.

La scorsa settimana Jack Vanore ha raccontato ai suoi fan su Instagram di essere stato vittima di un incidente stradale che lo ha scosso non poco dal punto di vista psicologico. In molti si sono preoccupati per l'ex opinionista di Uomini e Donne e gli hanno chiesto come sta. Sui social ha rivelato di aver visto che si è parlato molto del suo incidente, ai suoi seguaci ha detto che fortunatamente non è stato grave però ha ancora qualche acciacco a livello psicologico. A detta sua non è semplice metabolizzare certi momenti, ha poi aggiunto: "Quello che mi ha colpito più di tutto è quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo".... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Jack Vanore, come sta dopo l'incidente? "Tutto può cambiare in una frazione di secondo"

