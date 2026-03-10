Iran Trump avverte Teheran e Israele colpisce Hezbollah Il punto

Nella notte, l'Iran ha subito nuovi bombardamenti mentre i governi di vari paesi cercano strategie per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia causato dal conflitto. Nel frattempo, un missile israeliano ha colpito una posizione di Hezbollah. La situazione rimane tesa e le azioni militari continuano a segnare la giornata.