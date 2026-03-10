Iran Trump avverte Teheran e Israele colpisce Hezbollah Il punto
Nella notte, l'Iran ha subito nuovi bombardamenti mentre i governi di vari paesi cercano strategie per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia causato dal conflitto. Nel frattempo, un missile israeliano ha colpito una posizione di Hezbollah. La situazione rimane tesa e le azioni militari continuano a segnare la giornata.
Ancora bombardamenti nella notte in Iran, mentre tutti i governi cercano una soluzione per provvedere ai rincari energia dovuti al conflitto. Il presidente Usa Donald Trump ha detto chiaramente che se l'Iran farmasse "il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz", gli Stati Uniti risponderebbero colpendolo "venti volte più forte" di quanto fatto finora. Nel caso verrebbero eliminati "obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l'Iran ricostruirsi, come nazione", aveva scritto il Tycoon su Truth, per poi concludere: "Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro. Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo Usa alla Cina e a tutte le nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it
