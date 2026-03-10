Incidente con il monopattino | soccorsi in azione a Calolziocorte

Questa mattina, poco prima delle otto, un incidente con il monopattino si è verificato in via Mazzini a Calolziocorte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza a una persona coinvolta nell’incidente. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso. Non sono stati ancora comunicati ulteriori dettagli sulla dinamica.

Brutto incidente con il monopattino a Calolziocorte. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 8 di questa mattina, martedì 10 marzo, in via Mazzini a Calolziocorte. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e sulla dinamica. Nell'impatto è rimasto ferito un ragazzo di 28 anni e l'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, allertando inoltre i carabinieri. Dopo una prima assistenza sul posto, il 28enne è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

