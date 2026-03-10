Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i lettori sui prezzi dei carburanti in tutta Italia, includendo benzina, diesel e gpl. Le informazioni riguardano le variazioni di costo nelle diverse regioni e sono disponibili in modo puntuale e dettagliato. La serie di aggiornamenti quotidiani permette di conoscere in tempo reale le tariffe praticate nei distributori di tutta la penisola.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 10 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.689 Gasolio SELF 1.625 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel Tutti gli aggiornamenti su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Prezzo della benzina: i controlli del MIMIT. Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburantiLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti ... tg24.sky.it Prezzo del petrolio su, il piano del Governo anti speculazione su diesel e benzinaIl Governo Meloni è al lavoro per frenare il rincaro di benzina e diesel e contenere l’impatto del caro energia sulle famiglie. Tra le misure allo studio c’è l’attivazione delle accise mobili, un ... quifinanza.it Undicesimo giorno del conflitto. Scende il prezzo del petrolio dopo le dichiarazioni del presidente americano. Nuovo attacco da Teheran verso gli Emirati Arabi - facebook.com facebook Si chiamano «faellesspisning», sono le cene comunitarie, tavolate collettive per cenare (a buon prezzo), divertirsi e stare insieme. E sono la nuova tendenza di Copenhagen x.com