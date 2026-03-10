Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

È stato pubblicato il testo normativo relativo alle graduatorie GPS 202628, che stabilisce le modalità di assegnazione delle supplenze e la riconferma degli insegnanti di sostegno su richiesta delle famiglie. La guida spiega come compilare la domanda e presenta le tabelle dei titoli necessari. Le procedure riguardano gli interpelli e sono dedicate agli anni scolastici 202627 e 202728.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. L'articolo Graduatorie GPS 202628: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial Tutti gli aggiornamenti su Graduatorie GPS 2026 28 Ordinanza... Discussioni sull' argomento Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; Valutazione titoli di servizio GPS 2026/28: cosa prevede l’art. 16 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del MIM; GPS 2026/28, sezione Allegati: quando caricarli e cosa controllare prima dell’invio della domanda. Video; GPS docenti 2026/28, boom di certificazioni digitali: Accredia intensifica i controlli sugli organismi accreditati. Graduatorie Buongiorno, a quanti è capitato di veder scadere le proprie graduatorie senza aver ricevuto una chiamata di interpello Che dimensione demografica aveva l’ente Che posizione occupavate tra gli idonei - facebook.com facebook Online le graduatorie di marzo 2026 per i bandi Home Care Premium – Assistenza domiciliare 2025/28 e Long Term Care - LTC 2025 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali HCP: rb.gy/971wcs LTC: rb.gy/fndkru Inps Comunica x.com