Il quartiere di Galluzzo è pronto ad accogliere una giornata all'insegna della tradizione e della comunità con l'evento "Galluzzo in Fiera", che si terrà domenica 15 marzo 2026 in Piazza Acciaioli. Dalle ore 8:00 alle 19:00, la piazza si animerà con bancarelle, espositori e un'atmosfera vivace, promettendo una giornata piacevole per visitatori di tutte le età. L'evento offrirà ai partecipanti l'opportunità di curiosare tra una vasta gamma di prodotti, dall'artigianato all'enogastronomia, in un contesto che celebra il cuore pulsante del Galluzzo.

