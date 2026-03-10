Femminili senza nostalgia Disinvolta e indipendente la nuova donna di Chanel

La nuova collezione femminile di Chanel, ideata da Matthieu Blazy, si distingue per un approccio disinvolto e indipendente, lontano da ogni nostalgia. La sfilata presenta capi che riflettono una donna moderna, sicura di sé, e libera da convenzioni passate. La scelta stilistica e la presentazione sottolineano un’immagine di freschezza e autonomia, rifiutando riferimenti al passato in favore di un’estetica contemporanea.

Il modo giusto di entrare nella nuova Chanel di Matthieu Blazy, curiosamente, non è la nostalgia ma il contrario della nostalgia. Gli anni Venti del '900 – l'età del jazz, della crisi dell'io, dell'arte moderna e della nascita delle grandi dittature – arrivarono con le illusioni delle promesse e il riaffiorare di minacce, non diversamente dall'entrata in scena degli anni in cui viviamo disorientati. Coco Chanel è il laboratorio perfetto di questo passaggio, perché nasce nel punto in cui il costume smette di essere galateo cucito e diventa tecnica della libertà. A partire da quella di sentirsi belle a ogni età: è Stephanie Cavalli, modella ultracinquantenne ormai sua musa, ad aprire il défilé.