Cultura | il musicista Eyal Lerner lancia il Coro Mediterranea

A Pisa, in occasione del Festival Nessiah, è stato annunciato il lancio del Coro Mediterranea, un progetto di canto corale promosso dal musicista Eyal Lerner. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Teatro Nuovo e Ballast Officine Artistiche, e vede la partecipazione di diversi cantanti. La prima rappresentazione del coro è prevista nel corso della manifestazione.

Pisa, 10 marzo 2026 – Prende avvio a Pisa Coro Mediterranea, un nuovo progetto di canto corale promosso nell'ambito del Festival Nessiah in collaborazione con Teatro Nuovo – Ballast Officine Artistiche. Il coro sarà diretto dal musicista e pedagogo Eyal Lerner e si propone come uno spazio aperto di incontro, partecipazione e scoperta delle tradizioni musicali del bacino mediterraneo. Il progetto nasce con l'obiettivo di esplorare, attraverso il canto collettivo, il patrimonio musicale che attraversa il Mediterraneo: dal Nord Africa al Medio Oriente, dai Balcani al Sud Europa. Un repertorio che unisce canti popolari e contemporanei e che racconta, attraverso la musica, storie di popoli, migrazioni, incontri e contaminazioni culturali.