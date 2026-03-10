AZ Alkmaar-Sparta Praga Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Alle 18:45 del 12 marzo 2026 si gioca la sfida tra AZ Alkmaar e Sparta Praga negli ottavi di finale della Conference League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con pronostici già disponibili. La partita si svolgerà in Olanda e rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre che si contendono l’accesso ai quarti.

Anche in Conference League cominciano gli ottavi di finale è tra le sfide in programma c'è quella che vede di fronte AZ Alkmaar è Sparta Praga. La partita d'andata si gioca in terra olandese, all'AFAS Stadion, e l'AZ sa che de è provare a indirizzare le sorti della qualificazione in vista del ritorno della settimana.