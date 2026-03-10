Assegno unico cosa cambia a partire da marzo 2026 con il nuovo Isee

A partire da marzo 2026, l’assegno unico sarà riformato e calcolato in base al nuovo Isee. La misura, che sostiene le famiglie con figli, subirà modifiche riguardo ai criteri di valutazione e agli importi erogati. Le famiglie dovranno presentare il nuovo Isee per ottenere le eventuali variazioni nelle somme di assegno. La modifica riguarda principalmente il metodo di calcolo e le soglie di accesso.

Con la nuova Dichiarazione Sostitutiva da presentare vengono aggiornati gli importi per l'Assegno unico, anche in base alle nuove fasce Isee. Cambia ancora l’Assegno unico, la misura a sostegno delle famiglie con figli, che a partire da marzo 2026 sarà valutato sulla base degli importi calibrati sul nuovo Isee. Senza l’aggiornamento dell’indicatore della propria situazione economica, infatti, l’assegno sarà erogato negli importi minimi; c’è comunque tempo fino al 30 giugno prossimo per aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, i cui nuovi modelli sono disponibili sul sito dell’Inps, come comunicato dall’istituto stesso con il messaggio n. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

