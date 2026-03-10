A “La Pennicanza”, programma trasmesso dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, Fabrizio Biggio ha intervistato in collegamento da Napoli l’avvocato di Sal Da Vinci. L’intervista si è concentrata su aspetti legati alla carriera e alle questioni legali del cantante, offrendo un resoconto diretto di quanto emerso durante il dialogo.

(LaPresse) A “ La Pennicanza ”, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, Fabrizio Biggio “vola” a Napoli per incontrare l’avvocato del cantante. “Buongiorno, è finita per tutti! Non vi permettete più di fare illazioni sul mio assistito. Io, con la mano sul petto, ve lo prometto: vi faccio un querelone! Il primo che si azzarda a parlare di camorra. querelone! Tutto questo perché? Perché ha scritto una canzone sul matrimonio?” Alle spalle dell’avvocato compare un Sal Da Vinci sempre più sconsolato quando sente pronunciare la parola ‘divorzio’. E la difesa chiude con un’improbabile minaccia: “Finiamola! Se continuate vi faccio un papillon così grande! Ve lo prometto, con la mano sul petto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A "La Pennicanza", in collegamento da Napoli, l'esilarante intervista all'avvocato di Sal Da Vinci

