Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie sui flussi di traffico, senza indicare cause o motivazioni specifiche. L'informazione riguarda la situazione attuale delle strade e le eventuali criticità, mantenendo un tono diretto e preciso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sull'autostrada Roma Fiumicino traffico ora regolari all'altezza di chiavichetta in direzione Fiumicino nuovo incidente invece sulla diramazione Roma nord che provoca 3 km di coda tra il raccordo anulare Settebagni in direzione della A1 Firenze Roma è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Pontine diramazione Roma Sud in interna code tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina...