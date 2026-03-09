Un' ora e basta al Teatro de LiNUTILE | la domanda è | Cosa faresti se dovessi morire tra un' ora?

Venerdì 13 marzo alle 21 al Teatro de LiNUTILE di Padova va in scena “Un'ora e basta”, uno spettacolo della compagnia Pappagalli in Trappola. La rappresentazione vede protagoniste Sara Mari e Vittoria Gorgerino, con la regia di Ludovica Aprile e Paolo Malgioglio. La pièce si focalizza sulla domanda: “Cosa faresti se dovessi morire tra un'ora?” e si presenta come un’esperienza teatrale intensa.

Venerdì 13 marzo alle ore 21, al Teatro de LiNUTILE di Padova, va in scena Un'ora e basta, spettacolo della compagnia Pappagalli in Trappola, con Sara Mari e Vittoria Gorgerino in scena e la regia di Ludovica Aprile e Paolo Malgioglio. È il terzo appuntamento della XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, in programma dal 13 febbraio al 29 marzo 2026, progetto che quest'anno conferma il proprio focus su giovani compagnie, autori e autrici under 25.