Uno studio internazionale ha esaminato 744 ponti in diversi paesi e ha scoperto che oltre il 60% di queste strutture di grandi dimensioni può essere controllato con precisione utilizzando il radar satellitare. La ricerca si è concentrata sulla capacità di monitorare le condizioni di queste infrastrutture attraverso tecnologie di osservazione dallo spazio. I risultati mostrano una significativa applicazione dei satelliti in ambito di sicurezza e manutenzione delle opere pubbliche.

Uno studio globale ha analizzato 744 ponti in tutto il mondo, rivelando che oltre il 60% delle strutture a grande luce potrebbe essere monitorato tramite radar satellitare. La ricerca pubblicata su Nature Communications dimostra che l’integrazione tra ispezioni tradizionali e telerilevamento MT-InSAR riduce di un terzo le classificazioni ad alto rischio. I dati indicano una crisi infrastrutturale silenziosa: meno del 20% dei grandi ponti è dotato di sensori di monitoraggio strutturale continuo. Le regioni più critiche sono quelle nordamericane e africane, dove l’invecchiamento delle costruzioni degli anni Sessanta si scontra con la mancanza di sistemi di controllo moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Satelliti salvano i ponti: il 60% monitorabile con precisione

