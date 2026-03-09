A Genova, nel quartiere di Voltri, una ragazza di 13 anni è caduta da un muraglione in via al Santuario delle Grazie. Dopo aver saltato la scuola, è stata trovata in condizioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La situazione ha generato grande apprensione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Attimi di forte preoccupazione a Genova, nel quartiere di Voltri, dove una ragazza di 13 anni è precipitata da un muraglione in via al Santuario delle Grazie. L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 9 marzo, intorno alle 9, e ha richiesto un intervento urgente dei soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe compiuto un volo di circa 8 metri. Il personale del 118 l’ha raggiunta sul posto e, valutata la gravità delle condizioni, ha disposto il trasferimento immediato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini. Durante il trasporto la tredicenne è stata intubata. In seguito, le informazioni sanitarie disponibili hanno indicato che è «cosciente e respira autonomamente». 🔗 Leggi su Tvzap.it

Salta la scuola, poi la tragedia spaventosa: trovato così, giovanissima

