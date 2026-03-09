Un cambiamento nella dieta può avere effetti significativi sulla salute intestinale. Quante fibre si assumono quotidianamente influisce sulla regolarità della digestione e sulla prevenzione di alcune patologie. Numerosi studi collegano l’assunzione di fibra a una riduzione del rischio di specifiche forme di cancro. La quantità di fibre consumata rappresenta quindi un elemento importante per il benessere generale.

Quante fibre assumiamo ogni giorno può avere un impatto enorme sulla nostra salute complessiva. La fibra favorisce una digestione regolare e numerosi studi l’hanno collegata a un minor rischio di alcune forme di cancro, oltre a offrire altri benefici metabolici e cardiovascolari. Questo crescente interesse per la fibra ha portato alla diffusione del cosiddetto “fibermaxxing”, una pratica che punta a consumare almeno la quantità giornaliera raccomandata di fibre in base al peso corporeo. Il fenomeno del fibermaxxing ha guadagnato attenzione sia sui social media sia attraverso i media tradizionali nell’ultimo anno. Jennifer Lee, scienziata del... 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Questo semplice cambiamento alimentare potrebbe salvare il tuo intestino

Articoli correlati

Questo siero viso alla bava di lumaca con acido ialuronico potrebbe davvero salvare il tuo contorno occhiIl siero alla bava di lumaca è quel prodotto che diventa improvvisamente molto, molto interessante quando lo sguardo e il contorno occhi iniziano a...

Un semplice cambiamento alimentare può ridurre infarti e ictus senza cambiare la dietaSecondo due nuovi studi pubblicati sulla rivista Hypertension, ridurre il sale nel pane e in alcuni dei cibi più consumati potrebbe avere benefici...

CIBI COLON IRRITABILE: cosa evitare/limitare e cosa scegliere #nutrizionista #dieta #colon #cibo

Una raccolta di contenuti su semplice cambiamento

Temi più discussi: Paese che vai, fibre che (non) trovi: come il Fibermaxxing sta cambiando le diete; Cambiare la tua dieta dopo i 45 anni può allungare la vita: ecco perché (e di quanto); Contro lo spreco alimentare; Questa dieta stimola il corpo a bruciare grassi (senza bisogno di esercizio fisico).

La Nuova Piramide Alimentare 2026Questo articolo analizza in profondità la nuova piramide alimentare 2026, il modello nutrizionale aggiornato che sta ridefinendo le linee guida ufficiali in Italia e in Europa. Scoprirai perché la pir ... microbiologiaitalia.it

FAO: nuovo rapporto evidenzia le sfide del sistema alimentareUn nuovo studio innovativo, Governance and resilience as entry points for transforming food systems in the countdown to 2030, pubblicato oggi su Nature Food, presenta la prima analisi completa dei ... unric.org

GIORGIO MASTROTA E LA SCELTA DI UNA VITA PIÙ SEMPLICE: “HO CAPITO IL VALORE DEL TEMPO” A volte il cambiamento più grande nasce da una domanda semplice: come vogliamo vivere davvero il nostro tempo Per Giorgio Mastrota, volto storico - facebook.com facebook