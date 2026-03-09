Oroscopo Primavera 2026 di Artemide | cosa cambia davvero per Ariete Toro Gemelli e tutti i segni amore lavoro benessere

L'oroscopo della primavera 2026 di Artemide analizza le influenze sui segni zodiacali, tra cui Ariete, Toro e Gemelli, evidenziando le principali novità in ambito amoroso, lavorativo e di benessere. La stagione, che va dal 20 marzo al 20 giugno, viene descritta come un periodo di cambiamenti graduali e di riassetto, piuttosto che di trasformazioni radicali.

La primavera 2026 (dal 20 marzo al 20 giugno ) si avvicina come una stagione di riassetto più che di rivoluzione. Le settimane che precedono l’equinozio funzionano come un periodo di preparazione: molte persone stanno già capendo cosa merita davvero energia e cosa invece può essere lasciato andare senza rimpianti. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile emergono decisioni pratiche su lavoro, relazioni e gestione del tempo quotidiano. Non si tratta di correre più veloce, ma di scegliere meglio. Alcuni segni sentiranno il bisogno di semplificare impegni e responsabilità, altri di dare finalmente forma a idee rimaste a lungo solo sulla carta. Il punto comune della stagione è la continuità: ciò che viene impostato con lucidità nelle prossime settimane tende a trasformarsi, da maggio in poi, in una nuova abitudine stabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

