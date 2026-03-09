Oroscopo di Paolo Fox per oggi 9 marzo | Ariete buona energia emozioni sotto controllo per il Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per il 9 marzo segnala che l’Ariete avrà buona energia, mentre il Cancro manterrà le emozioni sotto controllo. Il lunedì porta una sensazione di ripartenza, ma anche il ritorno di impegni, lavoro, messaggi e decisioni che devono essere affrontate durante la giornata. Sono queste le principali indicazioni per oggi, secondo l’astrologo.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 9 marzo! Il lunedì ha sempre una doppia faccia. Da una parte c’è quella sensazione di ripartenza, dall’altra il peso delle cose che tornano a riempire la giornata: impegni, lavoro, messaggi, decisioni da prendere. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 9 marzo 2026, segno per segno. Ma il lunedì 9 marzo non ha un’energia pesante. È più una giornata di riallineamento. Dopo il weekend e dopo le riflessioni degli ultimi giorni, è come se la mente iniziasse a fare ordine. Non serve partire a mille. Anzi, oggi funziona molto meglio chi entra nella giornata con calma e lucidità. A volte basta fare bene la prima cosa della giornata per cambiare completamente il ritmo delle ore successive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

