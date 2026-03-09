Oggi, secondo le previsioni di Barbanera, l’oroscopo si concentra sui vari segni zodiacali con previsioni aggiornate per il 9 marzo 2026. La giornata si presenta con indicazioni specifiche per ciascun segno, tra cui l’Ariete. Le previsioni vengono fornite senza interpretazioni o analisi aggiuntive, offrendo un quadro diretto e semplice delle tendenze quotidiane.

A cura di Barbanera Aggiornato il 09 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Seguiamo la pista che ci sembra più promettente: gli indizi sono chiari e se ci affidiamo all’istinto, non possiamo sicuramente mancare l’obiettivo. Dagli amici riceviamo quelle piccole soddisfazioni che sono carezze per l’anima. Nuove esperienze in vista. Toro. 214 – 205 La Luna disarmonica a Urano non ha la forza per creare guai seri. Non facciamoci rovinare la giornata da un sospetto, da un commento involontario. Aspettative e realtà viaggiano su rette parallele, almeno in questa fase. Spese da tenere sotto controllo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di oggi 9 marzo 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

