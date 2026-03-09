Non solo la mano di Ricci | mancano due rossi in Milan-Inter

Durante la partita tra Milan e Inter, l'arbitro Doveri è stato al centro delle polemiche per due decisioni: la mancata assegnazione di due rigori ai nerazzurri e la non convalida di una rete su corner. La partita è stata segnata anche da alcune scelte dell'arbitro, che hanno suscitato discussioni tra tifosi e commentatori sportivi.

L'arbitro Doveri al centro delle polemiche anche per la rete non convalidata ai nerazzurri su corner. Male pure Colombo e Sozza Altro week end difficile in Serie A per gli arbitri. Fa discutere molto soprattutto la direzione di gara di Doveri nel derby vinto dal Milan sull' Inter. Il tocco di mano di Ricci all'ultimo minuto ha diviso opinionisti ed ex arbitri: il pallone è inaspettato, il rossonero non aumenta il volume del corpo e la postura è naturale. Ma il movimento del braccio è verso il pallone e non viceversa. In questi casi di solito si giudica volontario e quindi punibile. Un frame del derby Milan Inter (Foto Ansa) – Calciomercato.it Inspiegabile il fischio sul corner di Dimarco che porta al pareggio nerazzurro.